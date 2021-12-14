Комментатор Шестаков прокомментировал игру СКА на чемпионате КХЛ

Хоккейный комментатор Андрей Шестаков прокомментировал игру СКА на чемпионате КХЛ. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Во время чемпионата СКА победил пять раз подряд. Шестаков уточнил, что это не говорит о том, что успех спортсменов больше не будет переменным.

«Этот сезон такой, что все команды играют со спадами. У одних эти спады сильнее, у других слабее. Думаю, что СКА еще не окончательно стабилизировал игру и состав», — заключил он.