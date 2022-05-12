Комментатор Орлов выразил мнение, что Дзюба должен покинуть «Зенит»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что футболист Артем Дзюба должен уйти из «Зенита» после окончания контракта. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на соцсети.

По мнению Орлова, Дзюба не нужен в клубе, так как «он уже играет в медленный футбол».

«Поэтому лучше ставить кого-то молодого, кто быстро играет. В футболе скорость — один из приоритетов», — уверен Орлов.

Он отметил, что раньше Дзюба показывал гораздо лучшие результаты, но теперь для этого уже поздно.