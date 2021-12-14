Комментатор Орлов посоветовал «Зениту» заключить контракт с 17-летним Пиняевым

«Зениту» стоит присмотреться к атакующему полузащитнику самарских «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву. Спортсмен может усилить коллектив. Таким мнением поделился комментатор Геннадий Орлов. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на эфире «Радио Зенит».

Комментатор подчеркнул, что с помощью тренера Сергея Семака молодой футболист сможет проявить себя в лучшем свете. Орлов назвал Пиняева способным игроком.

«В этом сезоне как выдвинулись «Крылья Советов». Зиньковский может претендовать на звание игрока года. Посмотрим, как они дальше будут играть. И сейчас все болельщики в Москве говорят: «Ну все, Пиняев будет в «Зените». Не знаю, но какая-то идет борьба за него, конечно. Да, надо приглашать», — отметил комментатор.