Спорт 14 февраля 2023, 22:25 Комментатор Орлов посоветовал футболисту Бакаеву тренироваться у Малкома

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Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев в ближайшее время может покинуть клуб. Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу данной ситуации. Об этом сообщил Sport24.

По словам специалиста, спортсмену стоит продемонстрировать свои навыки, ведь именно они помогли ему попасть в состав «Зенита». Комментатор посоветовал Бакаеву брать пример с Малкома, написал RT.

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«Он (Бакаев — прим. ред.) быстро принимал решения. Ему нужно блуждать по всему полю, а не ждать паса. Малком работает по всему полю, пусть учится у него», — подчеркнул Орлов.

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