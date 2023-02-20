Спорт 20 февраля 2023, 15:26 Комментатор Орлов объяснил, почему не раскрылся талант Мамаева

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Журналист и спортивный комментатор Геннадий Орлов обсудил с изданием Sport24 причины, по которым не удалось раскрыться российскому футболисту Павлу Мамаеву. Полузащитник объявил о завершении карьеры 11 февраля.

Орлов заметил, что Мамаев был способным футболистом в начале карьеры. По словам журналиста, игрок оказался не коммуникабельным. Ему не удавалось найти общего языка в ЦСКА.

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«В игровых видах спорта надо, чтобы спортсмен был общительным и коммуникабельным. А Мамаев замкнутый парень, весь в себе. Поэтому и не раскрылся его талант. Посмотрите на Месси — он всегда улыбается, со всеми в хороших отношениях», — цитирует комментатора RT.

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