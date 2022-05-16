Комментатор Орлов допустил уход Бакаева из «Спартака»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов обсудил с сайтом «РБ Спорт» возможный уход хавбека Зелимхана Бакаева из столичного «Спартака».

«Я слышал, что он хочет куда-то перейти, но я думал, что это слух, что в „Спартаке“ у него все в порядке. Но раз его не ставят c первых минут, значит, отказываются от игрока», — цитирует Орлова «Газета.ru».

Он заметил, что в матче с «Зенитом» Бакаева выпустили в самом конце. Орлов выразил недоумение, почему тренер команды не ставит этого футболиста. По его мнению, полузащитник создает остроту и является самым быстрым игроком «красно-белых».

«Но, вероятно, действительно куда-то уходит», — добавил собеседник издания.