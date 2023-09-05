Спорт 05 сентября 2023, 00:13 Комментатор Орлов допустил покупку Мбаппе «Зенитом» Футбольный эксперт Орлов: «Зенит» может приобрести нападающего Мбаппе unsplash.com

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Французский нападающий Килиан Мбаппе будет играть в составе петербургского «Зенита». Такое предположение сделал комментатор Геннадий Орлов, сообщил Sport24.

Футбольный клуб из Северной столицы близок к подписанию универсального, быстрого, цепкого и дерзкого игрока, заявил ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев. Орлов прокомментировал его слова и отметил, что это, скорее всего, будет Мбаппе.

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«Не хватает „Зениту“ нападающих. Судя по выданным характеристикам, это, скорее всего, Мбаппе», — заявил комментатор.

Медведев ранее отметил, что игрок будет выступать на разных позициях. При хорошем раскладе о трансфере официально объявят через пару дней, добавил он.

Недавно стало известно, что петербургский клуб продлит контракт с колумбийским полузащитником Вильмаром Барриосом.