05 сентября 2023, 00:13
Комментатор Орлов допустил покупку Мбаппе «Зенитом»
Футбольный эксперт Орлов: «Зенит» может приобрести нападающего Мбаппе
Французский нападающий Килиан Мбаппе будет играть в составе петербургского «Зенита». Такое предположение сделал комментатор Геннадий Орлов, сообщил Sport24.
Футбольный клуб из Северной столицы близок к подписанию универсального, быстрого, цепкого и дерзкого игрока, заявил ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев. Орлов прокомментировал его слова и отметил, что это, скорее всего, будет Мбаппе.
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«Не хватает „Зениту“ нападающих. Судя по выданным характеристикам, это, скорее всего, Мбаппе», — заявил комментатор.
Медведев ранее отметил, что игрок будет выступать на разных позициях. При хорошем раскладе о трансфере официально объявят через пару дней, добавил он.
Недавно стало известно, что петербургский клуб продлит контракт с колумбийским полузащитником Вильмаром Барриосом.
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