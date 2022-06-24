Комментатор Орлов объяснил, почему «Зенит» превосходит московские клубы

Спортивный комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему в последние годы «Зенит» превосходит другие российские футбольные клубы. Журналиста процитировал «Петербургский дневник».

По мнению Орлова, оптимистичная и творческая атмосфера в команде является одним из главных факторов, который способствует успеху «сине-бело-голубых».

«Не может смурная команда побеждать в чемпионате страны. У нас все работает на результат — на победу команды. Этого не скажешь про некоторые московские команды. У них там полностью отсутствует творческое состояние, а оно должно быть», — подчеркнул Орлов.