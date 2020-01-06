Комментатор «Матч ТВ» обругал зрителей, перепутавших матчи сборной России

Телеканал «Матч ТВ» во время финала молодежного чемпионата мира по хоккею показал запись игры от 2011 года, где встречались те же сборные России и Канады. Некоторые зрители лишь после окончания игры поняли, что смотрели не прямой эфир, а архивную запись. В ответ комментатор «Матч ТВ» Михаил Поленов жестко обругал всех, кто ошибся трансляцией.

В своем аккаунте в Twitter Поленов назвал зрителей канала «идиотами» (в оригинале он использовал нецензурную лексику). Так он ответил на претензии фотографа Рустема Адагамова, который пожаловался, что не смог посмотреть оригинальную игру.

«********, кто повелся. Не отличаете 2011-й от 2020-го? Серьезно? Ну тогда какая разница, как сыграли», — ответил на претензии Поленов.

Источник фото: Twitter.com/misha_polenov

Телеканал «Матч ТВ» транслировал все матчи группового этапа и показал игру в четвертьфинале, где россияне сыграли со сборной Швейцарии. После этого матчи сборной России начал показывать Первый канал.

При этом в программе передач «Матч ТВ» указал, что одновременно с финалом молодежного чемпионата мира 2020 года, который покажет Первый, в эфире спортивного канала повторят запись игры от 2011 года. Многие российские болельщики не стали разбираться и после окончания показа на «Матч ТВ» начали праздновать победу своей сборной. Хотя в этом году победа досталась канадцам, которые победили со счетом 4:3.

В беседе с «360» спортивный комментатор Юрий Розанов заявил, что те болельщики, которые по настоящему интересуются хоккеем не могли перепутать матчи. Он пояснил, что те, кто смотрят игры молодежки постоянно быстро бы поняли, что показывается игра не того года.