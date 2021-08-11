Комментатор Гусев высказался об уходе Месси из «Барселоны»

Спортивный комментатор Виктор Гусев оценил уход Месси из «Барселоны». Об этом сообщила НСН.

Он отметил, что уход Месси не пойдет на пользу клубу, так как снизится его популярность и финансовая поддержка от инвесторов. Но самым печальным эксперт считает в этой ситуации человеческий фактор.

«Когда Месси плакал на пресс-конференции, я меньше всего думал о финансовом ущербе. Это, друзья, ущерб человеческий. Это просто очень больно», — поделился Гусев.