Спорт 18 декабря 2023, 15:12 Комментатор Губерниев положительно оценил отказ пловца Рылова участвовать в Олимпиаде-2024

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Российский пловец Евгений Рылов отказался от участия в летней Олимпиаде 2024 года. Свое мнение по этому поводу высказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, сообщил «Матч ТВ».

Телеведущий отметил, что спортсмен поступил правильно.

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«Я уважаю позицию Евгения Рылова, но есть одна большая проблема — его лично там не ждут. Он уже двукратный олимпийский чемпион, имеет полное право так говорить», — резюмировал Губерниев.

Игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, добавил RT.