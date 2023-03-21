Спорт 21 марта 2023, 15:43 Комментатор Губерниев объяснил, зачем бразильским футболистам Малкому и Клаудиньо паспорта России Комментатор Губерниев заявил, что футболисты Малком и Клаудиньо очень любят Россию

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Бразильские футболисты Малком и Клаудиньо недавно получили российские паспорта. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснили причины такого решения. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам комментатора, футболисты относятся к России с большой любовью. Кроме того, они могут стать хорошим подспорьем для российской сборной во время матча с Афганистаном на ближайшем турнире.

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«Им дали гражданство, потому что они любят Россию и российское налоговое законодательство, и не мыслят себя без новой Родины, без „Зенита“», — подчеркнул Губерниев.

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