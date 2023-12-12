12 декабря 2023, 15:38
Комментатор Губерниев: футбольный год должен завершаться осенью, а не зимой
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о матчах РПЛ в нынешнем году. Команды вернутся к соревнованиям в марте 2024-го. Телеведущий считает, что футбольные клубы должны были отправиться на каникулы еще раньше, сообщил ИА НСН.
«Футбольный год должен завершаться осенью, а не зимой. А он закончился снегопадом и чудовищным футболом на заснеженных полях. Нужно переходить на систему весна-осень, как встарь», — отметил Губерниев.
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Говоря о позитивных моментах, он выразил симпатию московскому «Локомотиву». Кроме того, комментатор положительно оценил успехи «Краснодара».
Футбол
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