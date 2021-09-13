Комментатор Генич назвал возможных сменщиков Фернандеса в сборной России

Футболист Марио Фернандес объявил об уходе из сборной России. Сменить его на фланге обороны могут игроки «Зенита» Вячеслав Караваев и Алексей Сутормин. Таким мнением в беседе с «360» поделился футбольный комментатор Константин Генич.

Он отметил, что решение Марио Фернандеса можно легко понять. Сказываются его возраст и травма, которую он получил, когда находился в распоряжении сборной. Выдерживать такую нагрузку ему уже сложно.

«Незаменимых людей не бывает. Есть Караваев в самом расцвете сил, который может на правом фланге Марио заменить. Есть другие молодые футболисты. Мы видели, что были варианты — тот же Сутормин, который тоже в „Зените“ сейчас переквалифицируется в крайнего защитника», — отметил Генич.

Он не исключил, что решение об отказе выступать в сборной Марио Фернандес обсудил с руководством клуба ЦСКА, за который выступает постоянно.

«Нужно сказать Марио спасибо за то время, которое он провел в сборной, и за ту пользу, которую он принес команде на чемпионатах Европы и мира и на отборочном цикле к чемпионату мира», — подчеркнул футбольный комментатор.

Марио Фернандес объявил, что теперь намерен играть только за ЦСКА, без участия в играх российской сборной. Он подчеркнул, что ему стало сложно выступать на два фронта, поэтому он намерен уступить место молодым спортсменам.

Впервые за российскую сборную Марио Фернандес сыграл 3 сентября 2017 года. За все это время он провел 33 официальных матча, в которых отметился пятью забитыми голами. В 2018 году на четвертьфинале чемпионата мира против Хорватии он сравнял счет за несколько минут до конца второго дополнительного тайма.