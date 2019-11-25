  • Комитет WADA хочет отстранить Россию от участия в Олимпиаде

    25 ноября 2019, 22:43

    Александра Каширина

    Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) порекомендовал исполкому организации запретить России на четыре года участвовать в соревнованиях по всему миру, а также выступать на предстоящих олимпийских играх в Токио под российским флагом. Об этом сообщила газета The New York Times.
    Комитет WADA хочет отстранить Россию от участия в Олимпиаде

    Эти рекомендации были составлены на основании доклада, который подготовил член комитета, британский адвокат Джонатан Тейлор. Согласно докладу, российским спортсменам будет предложено выступать в Токио под нейтральным флагом, как это было на зимних олимпийских играх в Пхенчхане.

    Более того, спортсменов могут не допустить на мировые соревнования в течение четырех лет. Представитель WADA пока отказался комментировать доклад и меры наказания.

    Окончательное решение будет принято 9 декабря на заседании исполкома WADA, которое пройдет 9 декабря в Париже.

    Новое расследование антидопингового скандала началось в сентябре, когда появилась информация о возможных манипуляциях России со своей базой допинг-проб. WADA открыло дело против Российского антидопингового агентства.

    WADA официально подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года