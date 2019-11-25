Комитет WADA хочет отстранить Россию от участия в Олимпиаде

Эти рекомендации были составлены на основании доклада, который подготовил член комитета, британский адвокат Джонатан Тейлор. Согласно докладу, российским спортсменам будет предложено выступать в Токио под нейтральным флагом, как это было на зимних олимпийских играх в Пхенчхане.

Более того, спортсменов могут не допустить на мировые соревнования в течение четырех лет. Представитель WADA пока отказался комментировать доклад и меры наказания.

Окончательное решение будет принято 9 декабря на заседании исполкома WADA, которое пройдет 9 декабря в Париже.

Новое расследование антидопингового скандала началось в сентябре, когда появилась информация о возможных манипуляциях России со своей базой допинг-проб. WADA открыло дело против Российского антидопингового агентства.

WADA официально подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года