Комитет по этике заподозрил трех футболистов в ставках на матчи своей команды

По информации издания, три подозреваемых спортсмена играли в пятигорском ФК «Машук КМВ». В ставках на игры обвинили вратаря Ярослава Малолеткова, защитника Романа Демидова и полузащитника Даниила Лезгинцева. Наказанием станет отстранение от участия в футбольных матчах на разные сроки.

Ранее комитет по этике РФС отстранил президента ЦСКА-Москва Евгения Гинера из-за высказывания в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова и судьи Василия Казарцева.