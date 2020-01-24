Комитет по этике заподозрил трех футболистов в ставках на матчи своей команды
Комитет по этике Российского футбольного союза планирует рассмотреть дела трех футболистов. Их заподозрили в ставках на матчи своего клуба. Об этом сообщил «Чемпионат.com».
По информации издания, три подозреваемых спортсмена играли в пятигорском ФК «Машук КМВ». В ставках на игры обвинили вратаря Ярослава Малолеткова, защитника Романа Демидова и полузащитника Даниила Лезгинцева. Наказанием станет отстранение от участия в футбольных матчах на разные сроки.
Ранее комитет по этике РФС отстранил президента ЦСКА-Москва Евгения Гинера из-за высказывания в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова и судьи Василия Казарцева.