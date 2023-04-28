28 апреля 2023, 12:51
Комиссия спортсменов ОКР выступила с официальным заявлением в связи с критериями МОК
Комиссия спортсменов ОКР призвала МОК допустить россиян к соревнованиям без ограничений
Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) призвала допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям, минуя дополнительные условия. Об этом сообщили в опубликованном заявлении организации.
«Мы расцениваем выдвинутые критерии допуска к соревнованиям как чрезмерные, необоснованные и дискриминационные», — отметили в ОКР.
Реклама
В документе обратили внимание, что МОК создал опасный прецедент. Теперь ни один спортсмен в мире не может быть уверен в том, что его гражданские права не ущемят.
Руководители международного олимпийского движения делают атлетов заложниками политических игр, что приводит к расколу в спортивном сообществе. В ОКР подчеркнули, что россиян и белорусов вынуждают пройти унизительную сортировку на дискриминационных условиях.
Ранее рекомендации МОК, выдвинутые к спортсменам, связанным с силовыми ведомствами, раскритиковал олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Спортсмены
Россия
Выборы в Белоруссии
Международный олимпийский комитет
Реклама
Реклама