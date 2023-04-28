Спорт 28 апреля 2023, 12:51 Комиссия спортсменов ОКР выступила с официальным заявлением в связи с критериями МОК Комиссия спортсменов ОКР призвала МОК допустить россиян к соревнованиям без ограничений РИА «Новости»

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Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) призвала допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям, минуя дополнительные условия. Об этом сообщили в опубликованном заявлении организации.

«Мы расцениваем выдвинутые критерии допуска к соревнованиям как чрезмерные, необоснованные и дискриминационные», — отметили в ОКР.

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В документе обратили внимание, что МОК создал опасный прецедент. Теперь ни один спортсмен в мире не может быть уверен в том, что его гражданские права не ущемят.

Руководители международного олимпийского движения делают атлетов заложниками политических игр, что приводит к расколу в спортивном сообществе. В ОКР подчеркнули, что россиян и белорусов вынуждают пройти унизительную сортировку на дискриминационных условиях.

Ранее рекомендации МОК, выдвинутые к спортсменам, связанным с силовыми ведомствами, раскритиковал олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.