  • Команды России и Косово будут разводить на всех футбольных турнирах

    18 октября 2019, 19:50

    Дамир Матюхин

    UEFA принял решение разводить футбольные команды России и Косово во всех предстоящих турнирах. Об этом сказано в официальном заявлении организации.
    Команды России и Косово будут разводить на всех футбольных турнирах

    Такое решение приняла по итогам заседания чрезвычайная группа.

    «Принимая во внимание риски безопасности, связанные с матчами между командами из России и Косово, Группа решила, что эти две команды больше не будут сражаться друг с другом на любых будущих соревнованиях УЕФА до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.