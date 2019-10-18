Команды России и Косово будут разводить на всех футбольных турнирах

Такое решение приняла по итогам заседания чрезвычайная группа.

«Принимая во внимание риски безопасности, связанные с матчами между командами из России и Косово, Группа решила, что эти две команды больше не будут сражаться друг с другом на любых будущих соревнованиях УЕФА до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.