«Это ваш хлеб! Жуйте». Хоккеист сборной России Слепышев ответил критикам команды на ОИ

Нападающий ЦСКА и сборной РФ по хоккею Антон Слепышев после того, как россияне завоевали серебро на Олимпийских играх в Пекине, поблагодарил всех за поддержку, а критикам посоветовал «жевать свой хлеб». Пожелание спортсмен опубликовал у себя в Instagram.

«Хочу сказать настоящее спасибо тем, кто верил в нас по-настоящему!!! Это была команда! и мы сделали все, что в наших силах! Спасибо всем за серебро! Мы его выиграли!!!» — написал Слепышев.

Он обратился и к хейтерам, которые, по его словам, критиковали команду весь турнир и еще до финала ждали ее осечки. Так, по мнению хоккеиста, делали большинство российских СМИ.

«Это [критиканство] — ваш хлеб! Жуйте!!! Не подавитесь!!!!!!» — заключил форвард.

Россияне в полуфинале обыграли Швецию по буллитам, но не смогли переиграть финнов. Финальный матч завершился со счетом 2:1 в пользу сборной Финляндии.