Команды КХЛ из Уфы и Казани разыграют чак-чак. К трофею даже приставили охрану
Чак-чак — национальное блюдо в Башкортостане и Татарстане. Именно за кубок, оформленный в виде блюда этих двух кухонь, поборются представители регионов.
«С этого сезона у „Зеленого дерби“ появился свой кубок — Чак-чак Cup. Победитель сегодняшнего матча станет первым в истории противостояния обладателем кубка „Зеленого дерби“. Зарубимся?» — написали в соцсетях представители пресс-службы клуба.
Пока не известно, съедобен ли кубок. Однако сфотографироваться с национальным блюдом перед игрой сможет каждый.
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«Салават Юлаев» и «Ак Барс» вышли на лед 19 октября в 14:30 в рамках первой очной игры в сезоне 2019/20. Это 12-й сезон КХЛ. Второй матч пройдет 24 ноября в Уфе, затем игроки встретятся 19 декабря в Казани, а 23 декабря «Зеленое дерби» вновь пройдет в Уфе.