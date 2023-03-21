Спорт 21 марта 2023, 15:21 Команды болельщиков России и Ирака сыграют перед матчем национальных сборных

Читать 360tv в

Футбольный матч между командами болельщиков России и Ирака пройдет накануне товарищеской игры двух национальных сборных. Об этом сообщили «Невские новости».

Любительский матч пройдет в эту субботу в 14:00 в Центре футбольной подготовки «Восхождение» при поддержке Российского футбольного союза. В открытии матча примут участие представители национально-культурных организаций.

Реклама

Отмечается, что организаторами игры стали болельщики из Карелии и Петербурга.

Реклама