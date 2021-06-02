Командный Кубок России по боксу среди мужчин пройдет в Екатеринбурге

Командный Кубок России по боксу среди мужчин впервые состоится в Екатеринбурге. Спортсмены будут бороться за трофей и призовой фонд в 20 миллионов рублей. Мероприятие пройдет, с 13 по 19 июня, написал сайт URA.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловской областной федерации бокса.

«В этом году соревнования впервые пройдут в Екатеринбурге — одном из самых боксерских городов страны с командой, обладающей большим опытом в проведении турниров», — отметил генсек Федерации бокса РФ Кирилл Щекутьев.

Он выразил уверенность, что организация состязания пройдет на высоком уровне. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев напомнил, что Екатеринбург уже зарекомендовал себя как хорошее место для проведения крупных спортивных мероприятий. Речь идет о чемпионате мира по боксу 2019 года.

За первое место предусмотрен денежный приз — приз 10 миллионов рублей, за второе — семь миллионов рублей, за третье — три миллиона рублей.