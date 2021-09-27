Командные соревнования по ходьбе пройдут по всей России с 15 октября по 15 ноября

Основной этап всероссийских соревнований «Человек идущий — 2021» стартует 15 октября и продлится месяц. Проект реализуется при поддержке Минспорта РФ.

Идейным вдохновителем чемпионата является президент общественной организации «Лига здоровья нации», главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, академик Лео Бокерия.

Программа повышения физической активности «Человек идущий» включает в себя командные соревнования по количеству шагов за определенный промежуток времени. Участники поделены на категории: «Вузы», «ЗОЖ», «Муниципалитеты», «Корпоративы» и «Пенсионеры».

Для участия в соревнованиях все желающие должны подключиться к мобильному приложению, которое обеспечивает подсчет шагов каждого участника в реальном времени, а также формирует рейтинги команд.

Соревнования «Человек идущий» проходят в два этапа. С 1 сентября по 10 октября 2021 года — предварительный этап, в рамках которого ведутся регистрация, формирование команд и обучение участников. Основной этап пройдет с 15 октября по 15 ноября.