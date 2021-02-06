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    06 февраля 2021, 22:51

    Команда Загитовой стала лидером на Кубке Первого канала

    Дарья Бунякова

    По итогам первого дня соревнований на Кубке Первого канала лидирует команда фигуристки Алины Загитовой. Спортсменам удалось обойти по количеству баллов команду Евгении Медведевой.
    Команда Загитовой стала лидером на Кубке Первого канала

    Фигуристы выступили уже в коротких программах в парном, мужском и женском одиночном катании, а также в ритм-танце. Команде Загитовой «Красная машина» удалось набрать 931,41 балла. Сборная «Время первый» отстает от соперников с 912,92 балла. Победитель командного турнира будет объявлен 7 февраля. Фигустам осталось откатать произвольную программу.

    «Наверное, это [быть капитаном] даже сложнее, чем выступать. Когда ты выступаешь один, то сам за себя. А тут 16 человек, ты за всех волнуешься. Сейчас сил почти нет, очень рада, что практически все смогли показать хороший результат», — призналась Загитова во время пресс-конференции. Цитату привело РИА «Новости».

    Фигуриста добавила, что чуть хуже девушек выступили парни. Завтра спортсмены должны собраться и откатать программу лучше, считает лидер команды. Загитова пообещала поддерживать спортсменов и заряжать их позитивными эмоциями.

    В мужской короткой программе лучшим оказался Михаил Коляда, представляющий команду Медведевой. Он набрал 105,42 балла. Второе место досталось Макару Игнатову из «Время первых», набравшему 99,81 балла.