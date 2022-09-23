Команда «Тулица» начала подготовку к чемпионату России по волейболу | 360°

Спорт 23 сентября 2022, 19:00 Поделиться Telegram

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Viber Команда «Тулица» начала подготовку к чемпионату России по волейболу

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Команда «Тулица» встретится с краснодарским «Енисеем» 23 сентября в рамках чемпионата России по волейболу. Об этом сообщила "ТСН24"

«На каждую команду мы настраиваемся как на серьезного соперника», — рассказала связующая коллектива Кристина Бесман.

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Она добавила, что для спортсменок очень важна поддержка болельщиков. Это не просто дарит положительные эмоции волейболисткам, но и заставляет их стремиться к победе, заключила Бесман.

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