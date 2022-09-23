Команда «Тулица» начала подготовку к чемпионату России по волейболу | 360°

Все новости

Деньги

23 сентября 2022, 20:21

Новый «Мир» на горизонте. Турция создаст платежную систему вне санкций Запада

Эксклюзив

23 сентября 2022, 20:11

«Все хотят жить по мирным небом». Жительница Мариуполя ждет изменений к лучшему после референдума

Реклама

Мир

23 сентября 2022, 20:10

РФ обвинила США в дестабилизирующей программе модернизации ядерного потенциала

Интересное

23 сентября 2022, 20:04

Детский сад и школу возведут в районе Аэропорт Москвы

Деньги

23 сентября 2022, 20:02

В России появится универсальное пособие. Как оно будет работать

Здоровье

23 сентября 2022, 20:01

Быстрая ходьба предотвратит развитие рака и деменции

Криминал

23 сентября 2022, 19:57

Петербуржец получил штраф за сдачу прав с камерой в пуговице

Происшествия

23 сентября 2022, 19:57

Кирпичный склад загорелся в Петербурге

Здоровье

23 сентября 2022, 19:57

Многоразовые линзы увеличивают риск инфекции в глазах

Спорт

23 сентября 2022, 19:00

Команда «Тулица» начала подготовку к чемпионату России по волейболу

Читать 360tv в

Команда «Тулица» встретится с краснодарским «Енисеем» 23 сентября в рамках чемпионата России по волейболу. Об этом сообщила "ТСН24"

«На каждую команду мы настраиваемся как на серьезного соперника», — рассказала связующая коллектива Кристина Бесман.

Реклама

Она добавила, что для спортсменок очень важна поддержка болельщиков. Это не просто дарит положительные эмоции волейболисткам, но и заставляет их стремиться к победе, заключила Бесман.

Реклама

Спортсмены

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама