«Команда серьезно готовилась к игре». Ротенберг — о победе сборной РФ над Австрией на МЧМ
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг обсудил с ТАСС победу молодежной сборной России над Австрией в рамках группового этапа чемпионата мира.
«Важно было вернуть победный эмоциональный фон, команда серьезно готовилась к игре, была проведена хорошая работа в плане тренировок, прорабатывались важные детали в плане подготовки к плей-офф», — приводит слова Ротенберга RT.
Он добавил, что российские хоккеисты играют на победу в каждом матче и никогда не выбирают себе соперников.
Уточняется, что молодежка победила австрийскую команду с разгромным счетом 7:1 и вышла в плей-офф чемпионата.