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    30 декабря 2020, 15:59

    «Команда серьезно готовилась к игре». Ротенберг — о победе сборной РФ над Австрией на МЧМ

    Артур Блянихов

    Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг обсудил с ТАСС победу молодежной сборной России над Австрией в рамках группового этапа чемпионата мира.

    «Важно было вернуть победный эмоциональный фон, команда серьезно готовилась к игре, была проведена хорошая работа в плане тренировок, прорабатывались важные детали в плане подготовки к плей-офф», — приводит слова Ротенберга RT.

    Он добавил, что российские хоккеисты играют на победу в каждом матче и никогда не выбирают себе соперников.

    Уточняется, что молодежка победила австрийскую команду с разгромным счетом 7:1 и вышла в плей-офф чемпионата.