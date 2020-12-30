«Важно было вернуть победный эмоциональный фон, команда серьезно готовилась к игре, была проведена хорошая работа в плане тренировок, прорабатывались важные детали в плане подготовки к плей-офф», — приводит слова Ротенберга RT.

Он добавил, что российские хоккеисты играют на победу в каждом матче и никогда не выбирают себе соперников.

Уточняется, что молодежка победила австрийскую команду с разгромным счетом 7:1 и вышла в плей-офф чемпионата.