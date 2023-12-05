Спорт 05 декабря 2023, 07:36 Команда Овечкина пропустила пять шайб в первом периоде матча НХЛ «Вашингтон» пропустил пять шайб в первом периоде матча с «Аризоной» в матче НХЛ РИА «Новости»

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Хоккеисты клуба «Вашингтон Кэпиталз» пропустили пять безответных шайб в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной».

За «Кэпиталз» выступает российский нападающий Александр Овечкин. После первого периода они проигрывали со счетом 0:5, дубль за «Аризону» оформил Ник Шмальц, еще по голу добавили Джейсон Цукер, Майкл Карконе и Логан Кули.

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На счету россиянина в нынешнем сезоне НХЛ 21 матч, пять голов и девять результативных передач.

Овечкин с 827 голами идет на втором месте в истории регулярных чемпионатов НХЛ по заброшенным шайбам. Лидирует легендарный канадец Уэйн Гретцки, в активе которого 894 гола. На третьем месте в списке расположился Гордии Хоу, который записал на свой счет 801 гол.

Ранее россиянин заявил, что он и канадец Сидни Кросби спасли НХЛ, когда заокеанская лига столкнулась с трудностями.