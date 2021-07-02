Команда МФТИ стала чемпионом мира по робофутболу

Команда «Старкит» из Московского физико-технического института стала чемпионом мира по робофутболу на чемпионате RoboCup 2021. Об этом сообщила «Газета.ru».

Москвичи приняли участие в категории Humanoid KidSize, где роботы высотой 40-90 сантиметров играют в футбол командами по три игрока. В ходе игры роботы должны оставаться автономными, людям вмешиваться в игру нельзя. Стоимость каждого робота составляет три-четыре миллиона рублей.

На чемпионате московская команда обошла немецкую и иранскую.

Обычно соревнования проводятся очно, но в этом году чемпионат по робофутболу прошел в виртуальном формате компьютерной симуляции из-за антиковидных ограничений, написал сайт «Аргументы и факты».