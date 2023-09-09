09 сентября 2023, 21:53
Команда легенд «Спартака» обыграла сборную мира в матче памяти Ильи Цымбаларя
Команда легенд московского «Спартака» обыграла сборную мира со счетом 2:1 в матче, посвященному памяти шестикратного чемпиона России в составе красно-белых Ильи Цымбаларя. Игру провели на стадионе «Открытие банк — Арена».
В составе красно-белых отметились Андрей Ещенко и Роман Павлюченко. Первый забил гол на четвертой минуте встречи, а второй — на 16-й минуте. За сборную мира на 77-й минуте отличился Максим Ромащенко.
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Команду легенд «Спартака» тренировали Станислав Черчесов и Олег Романцев. Тренерами сборной мира были Массимо Каррера и Юрий Семин. Капитаном красно-белых был сын Ильи Цымбаларя Олег, а в сборной капитанил Александр Мостовой.
Также в игре должен был участвовать главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран, однако спортсмен не смог сыграть из-за экстренной операции.
Илья Цымбаларь умер 28 декабря 2013 года. Он играл за «Спартак», в котором стал шестикратным чемпионом и завоевал два Кубка страны. Помимо этого спортсмен выступал за московский «Локомотив».
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