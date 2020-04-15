Команда «КАМАЗ-мастер» продолжает подготовку к новому ралли

«В нашей команде заведено, что каждый вечер проходит планерка, где обсуждаются спортивные аспекты, технические задания на следующий день гонки и несколько минут уделяется событиям, происходящим в мире», — поделился Хайруллин.

Он признал, что команда «КАМАЗ-мастер», как и многие россияне, почувствовала всю серьезность ситуации с коронавирусом только ближе к концу марта. До этого внимание спортсменов было сфокусировано на гонке.

Собеседник информагентства напомнил, что в июле должно состояться очень интересное и насыщенное ралли «Шелковый путь», которое не уступает «Дакару» по составу участников и значимости.

«Ее тоже всегда с нетерпением ждут наши зрители, болельщики, партнеры. Мы ждем решения организаторов. Надеемся, что гонка все-таки состоится», — признался Хайруллин.