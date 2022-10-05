Команда из Нового Уренгоя победила в окружном первенстве по спортивному туризму | 360°

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05 октября 2022, 15:36

Команда из Нового Уренгоя победила в окружном первенстве по спортивному туризму

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Жители Нового Уренгоя выиграли окружное первенство по спортивному туризму, которое прошло в их городе. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Участниками соревнования стали спортсмены в возрасте от 12 до 21 года из разных частей региона. Они прошли трассу в 2,4 километра второго и третьего уровня сложности.

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Команда новоуренгойцев заняла первое место. Вторыми оказались жители Шурышкарского района. Тройку лидеров замкнули туристы из Надымского района.

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