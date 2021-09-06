Колосков: в сборной России по футболу нет яркого лидера

В национальной российской сборной по футболу нет ярко выраженного лидера. Об этом заявил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. Он отметил, что практика, в которой нет постоянного капитана, ему не нравится. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Eurofootball.

«Если в сборной нужен капитан просто для того, чтобы выводить команду — это одно дело, а если капитан нужен как вожак стаи, которая вышла громить соперника — другое. Для этого нужно обладать качествами, которые были у Нетто, у Фетисова. Наверное, в сборной нет такого человека, который может быть вожаком на поле», — заявил Колосков.

Он подчеркнул, что видел мощных капитанов в хоккее. На его взгляд, это «были вожаки на льду и в раздевалке». В футболе у российской команды таких, к сожалению, не наблюдается.

Ранее стало известно, что в сборной России будет несколько капитанов. На матч против Хорватии команду выводил на поле выводил защитник Георгий Джикия. На встрече с Кипром роль капитана исполнил хавбек Дмитрий Баринов.