Колосков рассказал, почему СССР не удалось провести ЧМ по футболу в 1992 году

«Основная причина — наши войска в Афганистане. Мировое сообщество было настроено против Советского Союза. Спорта это тоже коснулось», — обратил внимание собеседник издания.

Он напомнил, что из-за этого в 80-м году западные страны бойкотировали Олимпиаду в Москве.

Колосков также рассказал, как ему удалось пролоббировать участие сборной СНГ в чемпионате Европы в 1992 году. Это было непросто, поскольку в отборочных матчах играла советская сборная, а затем СССР перестал существовать. Советский Союз уже не был членом ФИФА, а Россия тогда еще не вступила в федерацию.

Колосков, который тогда занимал пост вице-президента ФИФА, убедил президента и исполком федерации, что образована новая организация — Федерацию футбола Содружества независимых государств. И что она — правопреемница федерации футбола СССР.

«Конгресс ФИФА это одобрил и УЕФА вынужден был подчиниться. Поэтому команда Анатолия Бышовца поехала в Швецию», — заключил Колосков.