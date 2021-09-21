Колосков прокомментировал отказ Дзюбы выступать за сборную России

Российский футболист Артем Дзюба отказался выступать за сборную России. По мнению почетного президента Российского футбольного союза Вячеслава Колоскова, таким образом спортсмен лишь набивает себе цену. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Забил два гола в Казани, надел корону на себя, стал звездой и объявляет, что уже не может играть в сборной, поскольку боится подвести ее, что он не в форме. Просто, с моей точки зрения, набивает цену, как у нас в России называется, что он такой великий, бомбардир», — заявил Колосков.

По словам эксперта, Дзюба держит обиду на сборную за то, что однажды его не взяли в состав, обосновав это тем, что футболист находится не в форме. Специалист отметил, что сейчас спортсмен пытается отплатить команде той же монетой.