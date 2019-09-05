Колобков рассказал о работе по восстановлению ВФЛА

Российские легкоатлеты выступят на Олимпиаде под своим флагом Подробнее

«Рабочая группа по восстановлению ВФЛА представит очередной доклад во время чемпионата мира по легкой атлетике. Все было сделано для того, чтобы федерация была восстановлена», — заявил Колобков.

По его словам, в федерации поменяли состав руководителей, проводят работы в области образования и антидопинговой культуры, ведется сотрудничество с международной федерацией.

Министр спорта отметил, что на предстоящих Олимпийских играх в Токио российские спортсмены выступят за Россию, в том числе легкоатлеты.

Статус ВФЛА в IAAF приостановили в ноябре 2015 года из-за допингового расследования. Российская сборная по легкой атлетике с того момента участвовала в международных соревнованиях исключительно в нейтральном статусе.