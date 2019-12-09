Министр спорта признал проблему допинга в России

Министр спорта России Павел Колобков признал, что проблемы с допингом в стране были и остаются. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по решению WADA об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Колобков заявил, что, несмотря на существующие проблемы, Россия в будущем может стать эталоном для многих стран с точки зрения спортивного антидопингового законодательства. Спортивное ведомство провело за последнее время большую работу в этом направлении.

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«Проблемы были, в частности, в ВФЛА, поэтому пришлось реформировать всю федерацию. Сейчас назначены выборы нового руководства. После перепроверки были дисквалифицированы многие спортсмены. За эти годы мы проделали невероятную работу», — приводит РИА «Новости» слова министра.

Он также отметил, что российские эксперты пытались объяснить WADA ситуацию и предоставляли убедительные объяснения, но их не услышали. Колобков заявил, что у РУСАДА есть 21 день на подготовку ответа WADA.

В случае несогласия с решением исполкома WADA российская сторона направит иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), который повторно рассмотрит дело с самого начала. До этого момента решение в силу не вступает.

Исполком WADA 9 декабря отстранил Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях. Речь идет об Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира.