Коллекционную карточку Гретцки продали за рекордные $3,75 млн

Коллекционную карточку с изображением канадского хоккеиста Уэйна Гретцки сезона 1979/80 продали на аукционе. Об этом сообщил телеканал ESPN.

Ее оценили в 3,75 миллиона долларов (276 миллионов рублей). Это рекорд стоимости среди хоккейных карточек.

Покупатели боролись за право обладания карточки новичка O-Pee-Chee сезона-1979/80 на площадке Heritage Auctions. На ней спортсмену 18 лет.

Представители аукциона рассказали, что так высоко участники торгов оценивали карточки с американским баскетболистом Леброном Джеймсом, американскими бейсболистами Микки Мантлом, Майком Траутом и Хонусом Вагнером.

Прошлый рекорд для карточки хоккейного игрока был установлен в декабре 2020 года. Тогда карточку с изображением Уэйна Гретцки продали за 1,29 миллиона долларов. Причем она ушла с молотка тоже через Heritage Auctions. Ранее эта же карточка оценивалась в 465 тысяч долларов (2016 год) и 94 тысячи долларов (2011 год).

Уэйн Гретцки — один из величайших хоккеистов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В январе ему исполнилось 60 лет. Спортсмен набрал 2857 очков за 1487 сыгранных матчей, написал «МИР 24». Он выступал за клубы «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и «Нью-Йорк Рейнджерс», на его счету четыре Кубка Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988).