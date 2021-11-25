Главный тренер «Наполи» отказался пожать руку коллеге из «Спартака»

Московский «Спартак» обыграл итальянский «Наполи» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. После игры главный тренер проигравшей команды Лучано Спаллетти отказался пожать руку своему коллеге Рую Витории.

Главный тренер «красно-белых» захотел пожать руку Спаллетти после финального свистка. Но итальянский наставник проигнорировал этот жест, отправившись в подтрибунные помещения стадиона. По словам главного тренера «Наполи», он не стал жать руку в ответ на действия Витории.

«Он меня не поприветствовал перед началом. Когда вы встречаете гостей, вы их приветствуете сразу, а не после победы. Он был от меня в 10 метрах, но не поприветствовал. Я всегда приветствую гостей, поэтому так поступил в этот раз», — процитировало Спаллетти РИА «Новости».

При этом тренер московской команды заявил, что его итальянский коллега соврал. Он отметил, что Спаллетти пришел после начала матча.

«Он соврал. Мы ждали тренера, но он появился после того, как началась игра. Такого рода действия, такая акция не говорит ничего. Спаллетти такой же тренер, как и я», — подчеркнул Витория.

Встреча «Спартака» и «Наполи» проходила 24 ноября в Москве. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу московских футболистов.