Коллега умершего велогонщика рассказал о его проблемах с сердцем
Об этом рассказал РИА «Новости» коллега погибшего призер чемпионата мира Виктор Манаков.
«Проблемы со здоровьем у него проглядывались, пульс порой был просто нездоровый, — сказал он. Призер добавил, что во время мэдисона на соревнованиях в Омске Свешников упал в обморок.
«Организм ведь сам понимает, что переступает через красный предел нагрузки. У Паши был предел достаточно высокий, но у сердца этот предел был ниже. Он перерабатывал, сердце не справлялось, удивлялся, как он с таким пульсом может выступать и гоняться на уровне», — пояснил Манаков.
Главный тренер сборной России Сергей Ковпанец отметил, что во время инцидента не было столкновения или контакта.
«Он, судя по всему, плохо себя почувствовал, отстал, потерял сознание», — предположил тренер.
Ковпанец рассказал, что сложно предположить причину произошеднего — Свешников не вызывался в сборную, данных о его здоровье нет.
«Будет расследование обстоятельств, причин… Это трагедия», — заключил Ковпанец.
Сегодня днем во время соревнований на Гран-при Москвы по велотреку скончался 22-летний Павел Свешников. Спортсмен упал с велосипеда. Дежурившие медики и скорая помощь пытались его спасти, но к сожалению не удалось.