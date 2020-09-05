Коллега умершего велогонщика рассказал о его проблемах с сердцем

У погибшего на Гран-при Москвы по велотреку 22-летнего спортсмена Павла Свешникова наблюдались проблемы с сердцем. Он уже падал в обморок на гонках.

Об этом рассказал РИА «Новости» коллега погибшего призер чемпионата мира Виктор Манаков.

«Проблемы со здоровьем у него проглядывались, пульс порой был просто нездоровый, — сказал он. Призер добавил, что во время мэдисона на соревнованиях в Омске Свешников упал в обморок.

«Организм ведь сам понимает, что переступает через красный предел нагрузки. У Паши был предел достаточно высокий, но у сердца этот предел был ниже. Он перерабатывал, сердце не справлялось, удивлялся, как он с таким пульсом может выступать и гоняться на уровне», — пояснил Манаков.

Главный тренер сборной России Сергей Ковпанец отметил, что во время инцидента не было столкновения или контакта.

«Он, судя по всему, плохо себя почувствовал, отстал, потерял сознание», — предположил тренер.

Ковпанец рассказал, что сложно предположить причину произошеднего — Свешников не вызывался в сборную, данных о его здоровье нет.

«Будет расследование обстоятельств, причин… Это трагедия», — заключил Ковпанец.

Сегодня днем во время соревнований на Гран-при Москвы по велотреку скончался 22-летний Павел Свешников. Спортсмен упал с велосипеда. Дежурившие медики и скорая помощь пытались его спасти, но к сожалению не удалось.