Коляда и Туктамышева отказались участвовать в «Челленджере» в Австрии

Фигуристы Михаил Коляда и Елизавета Туктамышева решили не принимать участие в ежегодном турнире серии «Челленджер» в Австрии. Об этом сообщил ТАСС.

Мероприятие состоится с 12 по 14 ноября, однако российские фигуристы не примут в нем участие. Также от участия отказался Глеб Лутфуллин. Спортсменов исключили из реестра участников «Челленджера», размещенных на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU), передали Nation News.

Отказались от участия спортсмены из-за медицинских показаний. Однако о конкретных причинах не сообщалось.