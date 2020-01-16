Кокшаров признал свои ошибки и покинул пост тренера сборной России по гандболу

Кокшаров покинул должность тренера после провального выступления сборной на чемпионате Европы, проходившем в Швеции. Команда проиграла три предварительных раунда и не смогла выйти в основной этап.

«Не могу оставаться у руля сборной, так как не выполнил задачу, хотя всей душой хотел исправить ситуацию», — заявил бывший тренер.

Он уверен, что у сборной еще все впереди и считает, что команде сможет добиться успеха.