Кокорину дадут шанс заиграть в основе «Зенита»
О перспективах Кокорина в «Зените» рассказало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу петербургского футбольного клуба.
«„Зенит“ готов дать шанс Александру Кокорину вернуться в футбол, предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды», — уточнили в пресс-службе.
В «Зените» добавили, что положенное за совершенный проступок наказание футболист полностью отбыл, а по УДО его выпустили с положительной характеристикой.
Кокорин, выразили надежду в клубе, достаточно быстро наберет форму. Как сложится его игра, «покажет время, его физическое и психологическое состояние».
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Детали заключенного контракта в пресс-службе «Зенита» раскрывать не стали.
Александр Кокорин вместе с Павлом Мамаевым покинул во вторник, 17 сентября, белгородскую ИК-4. В исправительном учреждении спортсмены отбывали наказание за драки в Москве. Во вторник их освободили условно-досрочно.