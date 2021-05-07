Кокорина включили в заявку «Фиорентины» впервые за два месяца

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин включен в заявку на матч серии А против «Лацио». Игра состоится 8 мая.

Матч «Фиорентины» с «Лацио» начнется в 21:45 по московскому времени.

В последний раз Кокорина включали в заявку в начале марта. 3 марта «Фиорентина» проиграла «Роме» на своем поле со счетом 1:2. Кокорин вышел на замену под конец матча.

Тогда же у российского форварда, по словам бывшего главного тренера «Фиорентины» Чезаре Пранделли, обострилась травма левого бедра, полученная 5 февраля в дебютной игре с «Интером».

Со времени переезда в Италию Кокорин принял участие в трех матчах. Результативными действиями игрок не отметился.

Кокорину 30 лет. Он выпускник академии «Локомотива». Взрослую карьеру начинал в московском «Динамо». В 2016–2020 годах выступал за петербургский «Зенит».

В январе 2021 года подписал контракт с итальянской «Фиорентиной» и переехал во Флоренцию.