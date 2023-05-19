Спорт 19 мая 2023, 15:28 Кокорина признали лучшим футболистом чемпионата Кипра

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Россиянина Александра Кокорина признали лучшим футболистом чемпионата Кипра в сезоне-2022/23. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на данные пресс-службы «Ариса».

Нападающий оформил девять голов и четыре передачи в 20 матчах, написал сайт newizv.ru.

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Кокорин перешел в «Арис» 2022 году на правах аренды из итальянской «Фиорентины». Ранее он выступал за «Динамо», «Спартак», «Сочи», махачкалинский «Анжи» и петербургский «Зенит».