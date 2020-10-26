Кокорина обвинил в жадности функционер «Динамо»

Форвард «Спартака» Александр Кокорин не попал в команду «Динамо» не потому, что якобы «сверху» поступили какие-то звонки. Причиной стали финансовые разногласия. Об этом сообщил член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин.

В интервью «Спорт-Экспрессу» он сообщил, что ему точно известно о том, что никаких указаний по поводу появления Александра Кокорина в рядах «Динамо» не было.

«Нет, ну я же член совета директоров. Тем более, Кокору я знаю с 17 лет. Надо иногда цену себе знать, и все будет нормально. Надо любить футбол, а не деньги», — подчеркнул Степашин.

В ФК «Спартак» Александр Кокорин попал 2 августа после подписания контракт по схеме «3 плюс 1». В «Динамо» он вырос, играл в 2008–2015 годах и стал бронзовым призером чемпионата России.

Ранее бывший главный тренер «Анжи», «Амкара» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев предположил, что в «Спартаке» Кокорин столкнулся с психологическими проблемами. Он отметил, что у футболиста «пустые глаза».