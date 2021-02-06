Кокорина назвали «деревянным» в первом матче «Фиорентины»

Дебют российского футболиста Александра Кокорина в итальянской «Фиорентине» раскритиковали некоторые болельщики команды.

Об этом написали в комментариях в Twitter «Фиорентины». Кокорин дебютировал в матче против «Интера». Многие болельщики считают, что он не показал хорошего результата в этой игре.

«Комментатор: представляет бомбардира Кокорина. Кокорин на поле: два касания», «А Кокорин приехал или остался в России?» — написали они.

«Фиорентина» проиграла «Интеру» матч со счетом 2:0.

По данным ИА Nation News, контракт с Кокориным итальянский клуб подписал на три с половиной года. Уточняется, что футболиста в Италии поприветствовали на родном для него языке.

«Добро пожаловать, Александр Кокорин», — говорится на сайте клуба.

РИА ФАН уточнило, что журналисты итальянского издания Firenzepost также не оценили дебют Кокорина. В обзоре матча они раскритиковали игру футболиста.

«По первым касаниям мяча в „Фиорентине“ Кокорин выглядел деревянным, оштукатуренным и неготовым», — написали они.