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    06 февраля 2021, 14:02

    Кокорина назвали «деревянным» в первом матче «Фиорентины»

    Дарья Морозова

    Дебют российского футболиста Александра Кокорина в итальянской «Фиорентине» раскритиковали некоторые болельщики команды.

    Об этом написали в комментариях в Twitter «Фиорентины». Кокорин дебютировал в матче против «Интера». Многие болельщики считают, что он не показал хорошего результата в этой игре.

    «Комментатор: представляет бомбардира Кокорина. Кокорин на поле: два касания», «А Кокорин приехал или остался в России?» — написали они.

    «Фиорентина» проиграла «Интеру» матч со счетом 2:0.

    По данным ИА Nation News, контракт с Кокориным итальянский клуб подписал на три с половиной года. Уточняется, что футболиста в Италии поприветствовали на родном для него языке.

    «Добро пожаловать, Александр Кокорин», — говорится на сайте клуба.

    РИА ФАН уточнило, что журналисты итальянского издания Firenzepost также не оценили дебют Кокорина. В обзоре матча они раскритиковали игру футболиста.

    «По первым касаниям мяча в „Фиорентине“ Кокорин выглядел деревянным, оштукатуренным и неготовым», — написали они.