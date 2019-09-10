Кокорина и Мамаева позвали играть за «Урал»

Футбольный клуб «Урал» готов пригласить Александра Кокорина и Павла Мамаева после освобождения. От Мамаева «Краснодар» отказался практически сразу, а будущее Кокорина в «Зените» пока не ясно.

«Я уже говорил: если Мамаев и Кокорин захотят играть в „Урале“, мы будем с ними разговаривать. Понимаете? Но это футболисты высокого уровня. Думаю, на них будет высокий спрос», — сказал президент «Урала» Григорий Иванов в интервью газете «Спорт-Экспресс».

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Он заметил, что неизвестно, как оба спортсмена будут играть после года без футбола, но клуб готов их взять. При этом Иванов предупредил, что в «Урале» не такие высокие зарплаты.

Мамаев и Кокорин устроили хулиганскую вечеринку в октябре прошлого года. От их рук пострадали несколько человек. В начале мая Пресненский суд Москвы назначил им реальные сроки. На прошлой неделе стало известно, что футболистов Мамаева и Кокорина освободят по УДО.

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Кокорин перешел в «Зенит» в 2016 году, однако летом этого года у него истек с клубом контракт. Между тем ранее в клубе не исключали, что футболист продолжит карьеру у них. Сейчас, после того, как стало известно про УДО, в пресс-службе «Зенита» объявили, что клуб обсудит с Кокориным его будущее после фактического освобождения.

«Краснодар», за который выступал Мамаев, ранее направил заявку о расторжении контракта с футболистом в РФС. После решения суда об УДО в организации пояснили, что клуб не отзывал заявку и она будет рассмотрена после освобождения Мамаева.