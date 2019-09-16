Кокорина и Мамаева отпустят из колонии 17 сентября

Решением суда братья Кокорины и Павел Мамаев должны условно-досрочно покинуть колонию, где они сейчас находятся. Футболисты окажутся дома уже 17 сентября 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Белгородской области.

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«По законодательству это происходит в первой половине дня», — передает РБК слова представителя пресс-службы.

Заседание об условно-досрочном освобождении проходило 6 сентября в Алексеевском районом суде. По итогам слушания было решено удовлетворить ходатайство защиты об УДО футболистов. По закону, приговор вступает в силу через 10 дней после его вынесения.

Продолжат ли освобожденные футбольную карьеру и за какие они клубы смогут выступать пока остается неизвестным.

Павел Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины отбывали наказание в колонии, куда попали 4 июля 2019 года. Футболистов лишили свободы после того, как осенью 2018 года они устроили две драки в центре Москвы. Мамаев должен был отсидеть год и шесть месяцев, а Кокорины — год и семь месяцев, пишет Ura.ru.