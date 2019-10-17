Кокорин вышел на тренировку с основной командой «Зенита»

Открытая тренировка прошла перед матчем 13 тура чемпионата России против «Ростова». Однако сам Кокорин не сможет сыграть во время предстоящего матча. Руководство «Зенита» пока не смогло зарегистрировать спортсмена на свои матчи до 22 января 2020 года.

Матч «Зенит» — «Ростов» пройдет 19 октября в Санкт-Петербурге. За «Ростов» играет полузащитник Павел Мамаев. Пока он участвует только в товарищеских матчах.

Экс-начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск Подробнее

Кокорин и Мамаев отбывали наказание в колонии № 4 по делу о драке в центре Москвы осенью 2018 года. Кокорин отбывал наказание полтора года. Футболисты вышли на свободу по УДО в сентябре 2019-го. Тогда же администрация «Зенита» подала заявление на дозаявку нападающего на сезон. Тем не менее в просьбе ей отказали. Кокорин сможет присоединиться к матчам с 22 января 2020 года.