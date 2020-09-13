Кокорин впервые попал в заявку «Спартака» на игру

Дебют нападающего Кокорина может состояться в дерби с ЦСКА. Но по прошествии первого тайма футболист так и остался на скамейке запасных. После первой половины тайма московский «Спартак» уступает армейцам со счетом 2:1. На гол Понсе красно-синие ответили голами Магнуссона и Влашича.

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин может продолжить свою карьеру в итальянской «Роме». В СМИ писали, что клуб готов купить форварда за шесть миллионов евро. Однако позже владелец «Спартака» Леонид Федун назвал это слухами.

Футболист перешел в «Спартак» 2 августа. С этой даты спортсмену так и не удалось сыграть за команду из-за травмы колена. Кокорин подписал контракт с клубом на три года.

В прошлом сезоне Александр Кокорин на правах аренды выступал за футбольный клуб «Сочи». С 2016 года футболист играл за «Зенит».